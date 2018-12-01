قرار ملكي يجمع بين كيت ميدلتون وميغان ماركل

جهينة نيوز

أصرت الملكة إليزابيث الثانية على تنظيم لقاء يجمع بين كيت ميدلتون وميغان ماركل، بعد الإبلاغ أن دوق ودوقة كامبريدج لن يقضيا عيد الميلاد مع الأمير هاري وزوجته.

وسربت تقارير صحفية أخباراً تفيد بأن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سوف يحتفلان بعيد الميلاد مع العائلة الملكية في قصر ساندرينغهام، بينما يخطط الأمير ويليام وكيت ميدلتون لقضاء موسم الأعياد في قصر عائلة الأخيرة في بيركشاير.

وبعد تداول أخبار أن الزوجين المالكيين لن يقضيا أعياد الميلاد سوياً، تم نفي هذه الأخبار، ليتضح أن الجميع سوف يقضي العيد مع الملكة في نورفولك، من أجل المشاركة في الاحتفالات التقليدية التي تقام في هذه المناسبة من كل عام.

ونفى مصدر لصحيفة الديلي ميل كل ما يتردد أن كلاً من الأميرين ويليام وهاري سوف يقضيا عيد الميلاد كلاً بطريقته الخاصة، مشيرين إلى أن الجميع سيكونون مع الملكة في نورفولك.

وأضافت المصادر أن كل ما يتردد عن وجود خلاف بين هاري وويليام غير حقيقي مشيرين أن شقيقين مقربين كثيراً من بعضهما البعض، وأن قرار انتقال دوق ساسكس عن قصر كنسينغون في لندن، لا علاقة له بالخلاف المزعوم المتداول بين كيت ميدلتون وميغان ماركل.

وكانت أنباء متداولة بكثافة أن المساعدة الشخصية لميغان ماركل قدمت استقالتها، بسبب مطالب الأخيرة المرهقة، خاصة مع وجود تسريبات أشارت أن دوقة ساسكس كانت تضغط على مساعدتها ميليسا توباتي ليصل الأمر إلى حد بكائها أحياناً.

وقدمت مساعدة ميغان ماركل استقالتها في ظروف غامضة، رغم موهبتها والنجاح الكبير الذي حققته في حفل الزفاف الملكي.