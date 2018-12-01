الفنان مهند قطيش ينجو من الموت

جهينة نيوز

ذكرت تقارير إعلامية، أن الممثل والمخرج السوري مهند قطيش قد تعرض لحادث سير أصيب على إثره برضوض، دون أن تذكر مكان وقوع الحادث.

وكتبت ابنة الفنان، جودي قطيش، على صفحتها الشخصية في فيسبوك :"الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي .. لكل مين عم يطمن (يطمئن) على بابا، بابا صار منيح (بخير) الحمدالله و بخير بعتذر (أعتذر) اذا ما قدرت رد على حد".

كما نشر صديقه الممثل خالد القيش، على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورا لسيارة مهند بعد الحادث، وتمنى له الشفاء العاجل.

وقال القيش في منشوره: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الان بحالة جيده جدا"، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة، بحسب موقع "نجوم ومشاهير" الفني.

والفنان مهند قطيش من مواليد محافظة السويداء جنوبي سوريا، ويبلغ من العمر 43 عاما، وكان متزوجا من الفنانة السورية قمر خلف قبل أن ينفصلا ليتزوج الممثلة ريم زينو.

وأدى قطيش العديد من الأدوار في عدد من المسلسلات والأفلام السورية , منها : عماد في مسلسل ابناء القهر , سلمة في مسلسل الزير سالم , واشتهر بدور عبودي الكازيه في مسلسل "الخربة" مع دريد لحام.

وفي رصيده عدة أفلام سينمائية، صعود القمر والمتبقي عام 1995، والمرسي عام 2002، وروداج عام 2010.

وللممثل تجربتين في مجال الإخراج هما فيلم "وطن حاف" عام 2011، و"رومنتيكا" عام 2012