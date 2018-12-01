رغم الوعود والتصريحات بشتاء دافئ.. بوادر "أزمة غاز" في طرطوس

جهينة نيوز

بدأت تلوح في الأفق بوادر «أزمة غاز» في محافظة طرطوس مع بداية موسم الشتاء الحالي، رغم تأكيد المعنيين سابقاً بوفرة المادة ووعودهم بشتاء دافئ، الأمر الذي وثّقته « تشرين» من خلال جولة على بعض معتمدي الغاز في المدينة الذين أغلقوا أبواب محلاتهم لعدم توافر المادة، في ظل معلومات حصلت عليها «تشرين» من بعض معتمدي الغاز بوقف إمداد المطاعم والمقاهي من أسطوانات الغاز «الكبيرة»، الأمر الذي شكل ضغطاً على الغاز المنزلي وزيادة في الطلب ناهيك بوجود نقص في توريد المادة من المصدر.

وفي المعلومات التي حصلت عليها جريدة تشرين من مصادر خاصة فإن النقص ليس كبيراً، وهو مرتبط بأعمال الصيانة والكميات الواردة إلى المحافظة كافية، وهناك ما لا يقل عن 26 معتمداً تصلهم المادة يومياً، وأن موضوع الرقابة على المعتمدين هي من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس التي تصلها قوائم مادة الغاز الموزعة على المعتمدين يومياً.

في السياق ذاته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس حسان حسام الدين وجود دوريات الرقابة التموينية في الأسواق والقيام بعمليات المراقبة والتحقق من توافر المادة وآليات البيع، واعداً بتزويدنا بتقرير مفصل عن الموضوع.