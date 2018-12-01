صدمة لـ"سامسونغ" بعد تغريدة مسؤول تسويق "غالاكسي نوت 9"

جهينة نيوز:

تسببت تغريدة حديثة نشرت على الحساب الرسمي لـ"سامسونغ" في دولة أفريقية، في إحراج مسؤولي عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية.

رصد أحد المغردين على "تويتر"، قيام مسؤول إدارة حساب "سامسونغ" في نيجيريا، بنشر تغريدة ترويجية لهاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9"، ولكن كانت المشكلة أنه نشرها من هاتف "آيفون"، من تصنيع شركة "أبل" الأمريكية، المنافسة الأولى لـ"سامسونغ" في سوق الهواتف الذكية.

وحذفت "سامسونغ" التغريدة من حسابها في نيجيريا، ولم يعد لها وجود، والتي نشرت قبل أسبوع، وتحديدا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يذكر أن وسائل الإعلام العالمية دائما ما ترصد أخطاء تسويقية لشركة "سامسونغ"، ومن أبرزها عندما التقطت صورة لعارضة الأزياء الأمريكية، كيت أبتون، قبل سنوات، وهي تلتقط صورة "سيلفي" لها بواسطة هاتفها "آيفون"، في حفل إطلاق هاتف "غالاكسي نوت 10"، على الرغم من أنه كان متعاقدا معها رسميا على الترويج للهاتف من تصنيع الشركة الكورية الجنوبية.

كما أنه قبل أسابيع قليلة، تم ضبط سفيرة "سامسونغ التجارية"، كسينيا سوبتشاك، وهي تستخدم هاتف "آيفون إكس" خلال مقابلة تلفزيونية، كا دفع "سامسونغ" لمقاضاتها، ومطالبتها بتعويض مالي قدره 1.6 مليون دولار، بتهمة تخلليها عن التزاماتها التعاقدية معها، وهو عقد شمل بالطبع شرطا بعدم استخدام منتج منافس أمام العلن وأمام الكاميرا.