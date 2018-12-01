"خارجية فلسطين" تطالب "الجنائية الدولية" بمحاكمة قتلة الشهيد حبالي

جهينة نيوز:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قتلة الشهيد محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22 عاما)، وبسرعة فتح تحقيق جدّي في جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد بحق الشاب الشهيد محمد احبالي من طولكرم وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال اقتحامها لمدينة طولكرم فجر اليوم، واعتبرتها جريمة نكراء يندى لها جبين البشرية، تضاف الى مسلسل الجرائم والاعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.