أبراج يوم الأربعاء 2018/12/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٥: متردد، قوي الإرادة،غامض، قلبك طيب، قيادي، ناجح بعلاقاتك العامة، الأشهر القادمة تحقق تألق ونجاح وتوازن على صعيد مهني، وقت جيد للشراء والتخزين وكل ماله علاقة بالمال، تحقق أحلامك، سنة حماية الك من كل خطر.

برج الحمل: تعزز وضعك بمصالحة أو تسوية خليك واعي ودبلوماسي لمواجهة أي ظرف لا تتخطى الحدود وظف مواهبك واحتفظ بأفكارك لنفسك، تتحدث بمواضيع بخصوص تمويل وقروض وفواتير، انتبه على صحتك.

برج الثور:تركز على شراكة، كن مسالم، قد يطرأ أمر يثير غضبك أو تصطدم بآراء الآخرين خليك حذر من اتهام ظالم حافظ على هدوئك وانتبه على صحتك.

برج الجوزاء: تواجه تحدي كبير على صعيد عملك تخرج عن الروتين المعتاد، نظم وقتك ولا تبحث عن الأعذار واطلب مساعدة وانتبه على غذائك وصحتك .

برج السرطان: يوم للنجاح والازدهار والوصول الى ما تسعى اليه، تخصص وقت لشؤونك الخاصة تمارس هواياتك تفرح لانفراج همومك ويطمئن بالك تصحح بعض الاخطاء، تعزز ثقتك بنفسك، وللبعض اعادة ترتيب أجواء على صعيد بيت وأولاد، للبعض تغيير مكان إقامة.

برج الأسد: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك، مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك استغل تعاون أفراد العائلة معك.

برج العذراء: حلول إيجابية و معنويات مرتفعة، تشعر بالرضا والسعادة تلعب دور إيجابي في محيطك وتحصل على شعبية جيدة تسمع أخبار ترضيك على صعيد سفر قصير تنقلات اتصالات، للطلاب يوم جيد قدرة على تواصل ونجاح.

برج الميزان: فرصة مالية ونجاح في التواصل مع الآخرين تقدم مجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي تحقق هدفك خذ احتياطاتك وانتبه على أشيائك و خذ احتياطاتك اللازمة لحماية نفسك من أحد يخرب أمورك ولا تبالغ في مصروفك، للبعض هدايا.

برج العقرب:القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، تقلب المعادلات لصالحك تربح تسوية أو تتخلص من مشكلة واجهتك تستعيد تألقك تختلط مساء وتتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك والسيطرة على وضعك.

برج القوس: الحظ قليل أنهي مسؤولياتك المهمة ولا تأجلها ولا تكن ناكر للجميل، حسن وضعك وابتعد عن كل ما يتعبك حتى تتخطى أي مشكلة أو تأجيل، أجواء غيرة ومنافسة خذ نفس عميق و لا تصب غضبك على أحد أنت بغنى عن المتاعب حافظ على صحتك وأعصابك.

برج الجدي: يوم جميل تنتهي من اوضاع صعبة الأصدقاء إلى جانبك لا تتردد بالمشاركة في لقاء أو منافسة خليك جاهز بحضورك المميز وتأثيرك القوي للبعض فرصة عاطفية مميزة.

برج الدلو: تطمح لمشروع جديد اتفاقيات عمل مع غرباء، انتبه من انفعال يسبب الضرر لنفسك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم ولا تقصر بعملك واستغل الفرص.

برج الحوت: تتمتع بالحماس يوم غني بالنجاح قادر على تعزيز أجوائك الخاصة تنتهي من مشكلة وتفرح لمصالحة وعودة عن خطأ، لقاءات مهمة بيع وشراء للتجار، للبعض تعزز علاقاتك العاطفية، للبعض استقبال وتوديع زوار ومعاملات قانونية.