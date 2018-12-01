و كأنك في السعودية ... بالفيديو المخابرات الفرنسية تهاجم الطلاب داخل الجامعه

جهينة نيوز:

لا ينفك الغرب عن التشدق بحقوق الإنسان رغم إرتكابه أكبر جرائم بحق الإنسانية سابقاً و حالياً ولاتزال ليبيا شاهد على جرائم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي شاركت بقتل عشرات آلاف الليبيين, لتأتي الأحداث الأخيرة في فرنسا و ترينا الوجه الآخر للغرب الذي يصبح كالأنظمة المقعية التي يحميها في الخليج حيث يحاول الناس المطالبة فقط بإلغاء الضرائب على المشتقات النفطية (وليس دعم المشتقات النفطية) و بعد تسرب عشرات الفيديوهات التي تظهر وحشية الأمن و المخابرات الفرنسية نشر ناشطون عملية إقتحام جامعه و الإعتداء على الطلاب داخلها بسبب مشاركتهم بإحتجاجات ذوي السترات الصفراء و فيما يلي مشاهد مروعه.