تطبيع مطبخي بين المغرب وكيان الإحتلال الاسرائيلي ..!!!

جهينة نيوز:

في واقعة جديدة من وقائع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، استنكر نشطاء مغاربة حضور شخص صهيوني للبرلمان المغربي، حيث ندد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بهذا التصرف غير المقبول لدى عموم المغارب.

وجاء ذلك بعدما كشفت وزارة خارجية الکيان الإسرائيلي، أن طاهيا يحمل الجنسية الإسرائيلية من أصول مغربية استقبل في البرلمان المغربي وقام بإعداد وجبة عشاء احتفالية لفائدة أعضاء البرلمان، بعد أيام من احتفاء الوزارة بنشاط طباخ صهيوني آخر أحيا حفلا في مدينة مراكش.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع “اسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية للكيان الصهيوني، صورة للطاهي “افي ليفي” مرتديا اللباس التقليدي المغربي، وأشارت الى أن الطباخ الإسرائيلي حقق هذا الأسبوع حلما بعدما تمت استضافته في البرلمان المغربي.

ونقل الموقع، عن “ليفي” أنه جرى “استقبالنا بكل حفاوة، كانت لدي مخاوف، ولكن في النهاية التقيت بأناس رائعين، لم أصل مع رسالة سياسية، ولكنني وصلت مع طعام”.

وحسب ذات الجهة الحكومية، فان الطباخ “افي ليفي” يعتبر من أشهر الطهاة في الأراضي المحتلة، حيث قام مؤخرا بافتتاح مطعم يقدم وجبات من المطبخ المغربي في مدينة القدس المحتلة، لافتة الى أنه “يحلم الآن أن يقوم بإعداد مأدبة على شرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس”.

من جهته، سارع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الى نشر بيان على صفحته بفيسبوك، طالب من خلاله رئيس البرلمان المغربي بتفسير وتوضيح ما قام به الطباخ الإسرائيلي.

وفي حزيران الماضي، أجرى وفد مغربي زيارة لأراضي المحتلة، يرافقه رئيس الطائفة المغربية بمدينة مراكش جاكي كادوش، وذلك بعد يوم واحد من اقلاع طائرة تحمل مجموعة تتكون من ستة أشخاص مغاربة باتجاه مطار تل أبيب، وضم الوفد الثاني أعضاء في ما يعرف بنادي “ميمونة” ومقره المغرب بدعوة من منظمة “أي جي سي” اليهودية الداعمة للصهيونية العالمية.