رونالدو وميسي يجتمعان من جديد في البرنابيو معقل ريال مدريد

جهينة نيوز:

كشفت عدة تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، سيجتمعان من جديد على ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد الإسباني.

وسيقتصر اجتماع النجمين على جلوسهما في آن واحد على المدرجات لمشاهدة مباراة السوبر كلاسيكو، بين فريقي ريفير بليت و بوكا جونيوزر الأرجنتينيين في إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

وستقام المباراة المرتقبة يوم الأحد القادم على ملعب النادي الملكي في العاصمة مدريد، وستكون المرة الأولى التي يعود فيها رونالدو إلى البرنابيو، بعد مغادرة ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، والانتقال ليوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أن رونالدو طلب بشكل مباشر من إدارة الميرينغي تذاكر لحضور مباراة الكلاسيكو الأرجنتينية، وسيجتمع مع ميسي في المنصة الشرفية بجانب فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وسيستغل رونالدو هذه الفرصة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في مدريد بعد أن ينتهي من مباراة إنتر ميلان التي ستعقد يوم الجمعة في الجولة الـ15 من الكالتشيو، بينما سيسافر ميسي إلى مدريد في صباح يوم الأحد، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام إسبانيول مساء السبت في الليغا.

وكان "كونميبول" قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين في التاسع من ديسمبر، وذلك بعدما أرجئ موعدها، إثر اعتداء مشجعي ريفر بلايت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب "لا بومبونيرا" معقل البوكا، انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).