واشنطن تهدد و تمهل موسكو 60 يوماً و إلا ... و روسيا ترد

جهينة نيوز:

هددت الولايات المتحدة بأنها ستعلق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ ما لم تقوم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".

وأوضح بومبيو أن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة". وتابع: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".

هذا و رداً على تصريحات بومبيو علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدة التزام بلادها الصارم بتنفيذ المعاهدة وأن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

و في ذات السياق أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن أسفه من احتمالية انتهاء معاهدة الصواريخ، مشيرا إلى أنها ساعدت الحلف في مراقبة الأسلحة، كما طالب روسيا بالامتثال للمعاهدة.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من بروكسل، "أندم على أننا نرى نهاية محتملة لهذه المعاهدة، لأنها مكنتنا من التحكم بالأوضاع ومراقبة الأسلحة وتصنيعها".

وأضاف: "ندعو روسيا إلى أن تغتنم الفرصة الأخيرة وتلتزم. ولكننا يجب أن نجهز أنفسنا لفترة لا توجد فيها معاهدة مراقبة الأسلحة".