58 مجموعة سفن حربیة إيرانية تتحرك

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، الأدمیرال حسین خانزادي، إیفاد 58 مجموعة سفن حربیة حتى الآن إلی منطقة شمال المحیط الهندي وخلیج عدن.

قال القائد العسكري الإيراني خلال لقائه الملحقین العسکریین لدول العالم المختلفة: "أنجزنا أعمالا أساسیة في سواحل مكران واستمرارها هو إحیاء للقوة والحضارة البحریة الإيرانية"، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وأشار إلی "محاولات القوه البحریة للجیش لمكافحة القرصنة البحریة"، قائلا: "قمنا بمواجهة جادة للقرصنة البحریة بشكل مستقل تماما وعلی بعد آلاف کیلومتر من الحدود البحریة الإيرانية لإرساء الأمن والحریة للملاحة البحریة".

وتابع: "أوفدنا لحد الآن 58 مجموعة سفن قتالیة إلی منطقة شمال المحیط الهندي وخلیج عدن وفي هذا المجال کنا ناجحین إلی حد لم یستطع المجتمع العالمي تکریمنا وتلقت المنظمة العالمیة للملاحة لوحات تقدیر متعددة باسم المدمرات الإيرانية".

أصدر مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي توجيها للبحرية الإيرانية بتواجد قواتها في المحيطات، "حين تكون القوة البحرية في الجهوزية اللازمة للقيام بهذه الخطوة".

وقال إن بلاده "لا تنوي المبادرة إلى حرب مع أحد" وشدد على ضرورة "تعزيز القوات المسلحة جهوزيتها وقدراتها كي لا يجرؤ العدو على تهديد الشعب الإيراني".

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجهوزية قائلا: "ارفعوا مستوى قدراتكم وجهوزيتكم قدر الإمكان لكي لا يجرؤ أعداء إيران على تهديد هذا الشعب العظيم".