الرئيس الإيراني يكشف عدد المرات التي طلبت فيها واشنطن الحوار مع طهران

جهينة نيوز:

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان اميركا طلبت الحوار المباشر مع ايران 8 مرات العام الماضي والحوار غير المباشر 3 مرات العام الجاري ولكننا رفضنا ذلك من منطلق العزة والشموخ وقال ان معاهدة "فاتف" الدولية المعنية بمكافحة غسيل الاموال من مستلزمات التواصل المالي مع البنوك الدولية سواء كانت جيدة او سيئة.

وتابع روحاني خلال مراسم يوم الجامعي في جامعة سمنان للعلوم الطبية اليوم الثلاثاء ان المسؤولين هم الممثلين الحقيقيين للمجتمع اليوم والجامعيين هم ممثلوا المستقبل الواعد وايران الحرة والعامرة واذا كان مقررا ان نقف بوجه اميركا بما فيها تحمل المشاكل والصعاب .

واشار روحاني الى ان توجيه الجامعيين نقدهم وابداء رايهم بحرية في هذا اللقاء دليل على نجاح الحركة الجامعية وقال ان النقد البناء وبدافع الحرص يخدم حاضر ومستقبل البلاد

واعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان معاهدة "فاتف" الدولية المعنية بمكافحة غسيل الاموال من مستلزمات التواصل المالي مع البنوك الدولية سواء كانت جيدة او سيئة وقال ان رؤساء السلطات الثلاث اجمعوا على تاييد الوائح الاربعة المتعلقة بغسيل الاموال وان السبيل لتسوية المشاكل يكمن في الشفافية وليس الضجيج.

واوضح انه حتى لو لم يكن هناك عدوا غادرا مثل اميركا والكيان الصهيوني فان ادارة الاوضاع ومشاريع مثل التطور الصحي وتوفير فرص العمل لم تكن بالامر الهين. وقال ان الاتفاق النووي فتح الباب امام النفط والتجار والمصارف واستقطبت البلاد الكثير من رؤوس الاموال.

واضاف انه قبيل التوصل الى الاتفاق النووي كان العالم يدين ايران واليوم يدين اميركا، فاميركا طلبت الحوار مع ايران بشكل مباشر 8 مرات العام الماضي وبشكل غير مباشر 3 مرات العام الجاري ورفضنا ذلك من منطلق العزة والشموخ.

واكد روحاني ان ترامب يعد مهزوما في مجلس الامن الدولي وقال : اذا كان القرار ان نقف بوجه اميركا فان تحمل المشاكل والصعاب هو جزء من المواجه ولو كنتم تتصورون ان اميركا منتصرة فعليكم ان تعلموا ان ايران اليوم هي المنتصرة وترامب هو المهزوم .