في هولندا .. باحث سوري يبتكر طريقة لمشاركة المستهلك المنزلي بإدارة الطاقة الكهربائية

جهينة نيوز:

مرة جديدة يسجل الباحثون السوريون حضورهم العالمي ويضيفون قيمة للمجتمعات التي يتواجدون فيها بأفكار ومشاريع قد تعود بالفائدة أخيرا على وطنهم ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج لحلول مبتكرة ومبدعة.

الباحث السوري في الشبكات الكهربائية الذكية الدكتور طارق السكيف ابتكر مع باحث هولندي طريقة تتيح مشاركة المستهلك المنزلي بإدارة الطاقة لترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيف العبء عن الشبكة الكهربائية.

هذا و أوضح الباحث السكيف أنه يتم اختبار الطريقة عبر مشروع تجريبي في مدنية امستردام مدته ثلاث سنوات على أن ينتهي العام القادم ويهدف إلى مساعدة التجمعات السكنية على توفير الطاقة الكهربائية المنزلية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وخلق بيئة تشاركية بين جميع المستهدفين لتبادل الحلول والتجارب.

ولفت السكيف إلى أن المشروع التجريبي مدعوم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة هولندية للبحث العلمي ويستهدف 50 مستهلكا منزليا ضمن حي سكني وكل مستهلك عبارة عن منزل مزود بمجموعة من الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر السكيف أنه تم تزويد كل مستهلك بجهاز الكتروني موصول بلوحة المفاتيح الكهربائية لقياس الاستهلاك والإنتاج الكهربائي من الألواح الشمسية وإرسال البيانات بشكل فوري عبر شبكة الانترنت إلى مخدم لتخزينها ومعالجتها مشيرا إلى أن الجهاز له تطبيق الكتروني يقوم كل مستهلك بتحميله وتعريفه على الهاتف الذكي الخاص به للحصول على معلومات حول استهلاكه وإنتاجه الكهربائي والقيمة المادية لكل استهلاك.

ويرى الباحث أن المشروع يمكن أن يحقق الفائدة لأي بلد بالأخص سورية في مرحلة إعادة الإعمار حيث تصمم الأبنية من البداية لتكون أكثر توفيرا للطاقة وصديقة للبيئة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مساحة كافية على أسطح المنازل والأبنية لتركيب الألواح الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار السكيف أيضا إلى إمكانية تركيب عدادات كهربائية ذكية تسمح بتوليد قراءات بالزمن الحقيقي حول استخدام المستهلكين ما يساعدهم على معرفة حجم استهلاكهم بأي وقت عبر ربط البيانات مع تطبيق ذكي على الهاتف المحمول الأمر الذي يفيد مؤسسات الكهرباء كذلك بحساب الفواتير بشكل دقيق.

وقال الباحث: “إن الجامعات السورية توفر أساسا علميا جيدا لخريجيها يساعدهم في الاستفادة الامثل من الظروف المتاحة بمراكز الأبحاث والجامعات خارج القطر” معتبرا أن تفعيل البحث العلمي يحتاج لتمويل كاف وإجراءات مبسطة ونشر ثقافته في المجتمع وتعميق شعور المسؤولية لدى الباحثين.

والسكيف حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية قسم الحاسوب والأتمتة في عامي 2007 و2011 وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة كاتالونيا التقنية ببرشلونة عام 2016 في هندسة هيكليات الحوسبة بتخصص نظم الشبكات الكهربائية الذكية ويعمل حاليا كباحث ومدرس في جامعة اوتريخت في هولندا وله مشاركة في 5 مشاريع أوروبية وأكثر من 15 مقالة منشورة في مجلات ومؤتمرات محكمة عالمية كما يعمل كمحكم في العديد من المجلات والمؤتمرات التابعة لدور نشر عالمية.