طهران: مزاعم واشنطن حول وجود قواعد عسكرية إيرانية في سورية أكاذيب

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن المزاعم الأمريكية حول وجود قواعد عسكرية إيرانية في سورية مجرد أكاذيب مبنية على “مزاعم صهيونية”.

وقال شكارجي في حوار مع وكالة إيرنا الإيرانية اليوم: إن “إيران تقدم خدماتها الاستشارية بدعوة من الحكومة الشرعية في سورية وبالتالي فهذا التعاون قانوني وشرعي”.

وحول التعاون بين إيران وروسيا أوضح شكارجي أن البلدين على تنسيق دائم فيما يتعلق بالأمور الاستشارية.

وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد مؤخرا أن الخبراء والمستشارين الإيرانيين موجودون في سورية بطلب رسمي من حكومتها الشرعية موضحا أنهم سيغادرون عندما تطلب منهم الحكومة السورية ذلك.

من جهة أخرى أشار شكارجي إلى أن بلاده غير ملزمة بالحديث عن إمكانياتها الصاروخية وفي حال اضطرت للقيام بتجارب صاروخية لن تستأذن من أحد مؤكدا أن الصواريخ الإيرانية ليست لها أهداف هجومية بل هي لحفظ وصيانة المصالح الوطنية والدفاع عن أراضي إيران على عكس الصواريخ الأمريكية المخصصة للهجوم على الدول الأخرى وتدمير شعوب العالم.

وكانت إيران أكدت مرارا أنها لن تجري أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي وأنها ستواصل تطوير قدراتها الصاروخية وتعزيز دفاعاتها الجوية في المرحلة المقبلة.