الصورالاولى لزواج بريانكا شوبرا ونيك جوناس

جهينة نيوز

كشفت مجلة "هيلو" عن الصور الأولى لزفاف نيك جوناس (26 عاماً) وبريانكا تشوبرا (36 عاماً) في كل من احتفالاتهم المسيحية والهندوسية في مدينة جودبور بالهند خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتدت العروس خلال الزفاف الذي جرى يوم السبت ثوباً من تصميم رالف لورين واستغرق 1826 ساعة لإتمامه، كما ارتدى العريس بدلة من المصمم الأميركي عينه. أمّا يوم الأحد، فسحرت برياناكا الحضور بالليهينغا الأحمر، وهو زي هندي تقليدي من المصمم الشهير سابياساتشي موخرجي، مضيفاً تفاصيل مستوحاة من الغرب.

تزوجت نجمة بوليوود وملكة جمال الكون لعام 2000 من المغني الأميركي في احتفال أقيم مساء السبت تلتها الاحتفالات الهندوسية يوم الأحد.