الاذاعات اللبنانية تودع غافين فورد ببرنامج استثنائي

جهينة نيوز

نشرت إذاعة "راديو وان" في حسابها عبر "إنستغرام" أنّ غافين فورد سيطلّ للمرّة الأخيرة عبر الراديو، ليس فقط عبر الإذاعة التي أحبها وكان مخلصاً لها منذ عام 1995، بل عبر 9 محطات أخرى في الوقت عينه.

وجاء في الرسالة التي وجهتها الإذاعة: "تابعونا يوم الجمعة 7 كانون الأول عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت بيروت لتكريم غافين فورد من خلال برنامج استثنائي ستبث عبر 10 محطات إذاعية رئيسية في لبنان في الوقت عينه. وهذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الراديو اللبناني وتكريم مناسب لمقدّم إذاعي مخضرم ومحترم جداً".

ويذكر أنّ فورد توفي نتيجة جريمة قتل إذ عثر عليه مقيّد اليدين في شقته بمنطقة برمانة بعد تعرّضه للخنق باستخدام قطعة قماش لفت حول رقبته، فيما وُجدت آثار ضرب بآلة حادة على وجهه. وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة، أفاد أنّ سبب الوفاة الاختناق.