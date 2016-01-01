ابن صلاح قابيل يدحض إشاعات نالت من والده

جهينة نيوز

في ذكرى وفاة والده تحدّث عمرو صلاح قابيل خلال لقاء صحفي عن حياة والده وخلال اللقاء أكد أن هناك شائعات نالت من والده بعد وفاته

وقال عمرو أنهم فوجئوا بانتشار هذه الشائعات السخيفة بعد رحيل والده، حيث تم سردها بطرق مختلفة، من ضمنها أنه أصيب بغيبوبة سكر، رغم أنه غير مصاب بالسكر وتم العثور عليه على سلم المقبرة، أثناء محاولته الخروج منها، بينما زعمت شائعة أخرى أنه نجح في الخروج منها بالفعل، وشاهده بعض الناس.

ونفى نجل الفنان الراحل تمامًا حدوث أي من هذا، قائلًا أنه كلام عار تمامًا من الصحة، حيث لم يتم فتح المقبرة أو دفن شخص أخر من العائلة إلا بعد مرور سنوات من وفاة صلاح قابيل.

وأضاف عمرو صلاح قابيل أنه قام بتكذيب هذه الشائعات أكثر من مرة دون فائدة، مشيرًا إلى أنه طوال حياة والده، لم تصدر عنه أية شائعات، ولم تظهر الشائعات إلا بعد وفاته، وأشهرها هي دفنه حيًا.

يذكر أن الراحل صلاح قابيل كان من أبرز الفنانين المصريين في فترة السبعينات والثمانينات، حيث شارك في العديد من الأعمال الناجحة، سواء في السينما أو التليفزيون، وقد توفي في 3 ديسمبر 1992، عن عمر ناهز 55 عامًا