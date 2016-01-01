قناة يابانية تستعد للعرض بجودة فائقة

جهينة نيوز

تستعد القناة التلفزيونية اليابانية "NHK"، للبث بتقنية 8K فائقة الدقة وجودة الصورة، بالتعاون مع شركة "Warner Bros" الأمريكية لإنتاج الأفلام.

وحسب شبكة ''بي بي سي''، فإنه من المقرر افتتاح القناة اليابانية لهذه التقنية المتطورة لأول مرة من خلال عرض فيلم هوليوود الشهير، "Space Odyssey"، من إنتاج "Warner Bros"، حيث تبلغ دقة الصورة التي تبثها 8K قرابة 16 ضعف دقة تلفزيونات HD التقليدية.

في تعليقها على الخبر الذي أوردته شبكة بي بي سي، أكدت القناة اليابانية أنها بدأت تطوير تقنية 8K منذ علم 1995، في حين أطلقت عليها اسم، "الرؤية الخارقة".

و تهدف المحطة الإعلامية إلى بث حي للبطولة الدولية القادمة للألعاب الأولمبية، "طوكيو 2020"، باستخدام التقنية المتطورة نفسها.

يشار إلى أنّ كل من شركتي (Samsung) و(LG)، كانتا قد أطلقتا مؤخرا، تلفزيونات قادرة على البث بتقنية 8K، لكن أسعارها ما زالت باهظة جدا.