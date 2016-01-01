الطفل الأمريكي الأعلى دخلا في العالم

جهينة نيوز

نعم ما قرأته في العنوان صحيحًا!.. فالطفل الأمريكي ريان حقق خلال 12 شهرًا فقط مبلغ 22 مليون دولار ليس هذا فحسب بل توّج بـ "نجم يوتيوب الأعلى دخلاً لعام 2018"

وتعود بداية شهرة الطفل ريان ابن السبع سنوات عندما دشن والداه في عام 2015 قناة على موقع يوتيب تحمل اسم"ryan reviews toys/ ريان يراجع الألعاب" تضم مقاطع فيديو له وهو يراجع الألعاب الجديدة وعرض مميزاتها وهي المقاطع التي استطاعت جذب 17.3 مليون متابع وأكثر من 26 مليار مُشاهد.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى إنه يتم إيداع 15٪ من أرباحه إلى ما يسمى بـ "كوغان" وهو حساب تحت الحماية حتى يبلغ السن القانوني، بينما يذهب جزء كبير من باقي أرباحه في دفع الرسوم الإدارية والإنتاجية للألعاب التي تحمل اسمه وتُباع في الأسواق.