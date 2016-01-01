موظفو شركة يقدمون بلاغا برئيسها متهمينه بالتحرش

جهينة نيوز

تقدم موظفو مجموعة"تيد بيكر" للأزياء التماسا بانهاء ما وصفوه بثقافة "العناق"، التي يستخدمها مؤسس الشركة ومديرها.

وجاء على لسان الموظفين أن مؤسس الشركة مؤسس الشركة البالغ 62 عاما، باستخدام سلوك وتعليقات غير لائقة كما أنه يطلب من الموظفات الجلوس على ركبتيه ومعانقته ومداعبة أذنيه موضحين أنه يستخدم التلميحات الجنسية بصورة منتظمة

وفي رد للشركة على الالتماس قالت أن العناق "جزء من ثقافة تيد بيكر، ولكنها لا يتم الإصرار عليها". مشيرة إلى أن كيلفين يحيي الكثيرين بالعناق "سواء كان ذلك صاحب أسهم، أو مستثمر، أو مورد، أو شريك، أو عميل، أو زميل".

وأضافت الشركة أيضا إن القضايا التي يثيرها الالتماس "تتعارض مع قيم شركتنا وقيم رئيس مجلس إدارتنا".

وهذا الامر "ستضمن إجراء تحقيق شامل مستقل".

وجاء في الالتماس "نرجو وضع آلية للإبلاغ عن التحرش لجهة خارجية مستقلة. لم تفعل شؤون العالمين في الشركة أي شيء حيال بلاغات التحرش حتى الآن".

ولكن الشركة قالت إنه "توجد سياسات واضحة وقوية لدى الشركة لإعطاء العاملين في الشركة الفرصة والخيارات للإبلاغ عن شتى القضايا التي قد يواجهونها، ومن بين ذلك خط سري لطلب العون طوال الأربع وعشرين ساعة كل يوم".

وفتحت تيد بيكر، التي سميت باسم شخصية متخيلة يستخدمها أحيانا مؤسس الشركة، أول متاجرها في غلاسكو عام 1988 ولديها الآن 544 متجرا في مناطق مختلفة من العالم تبيع الأزياء ومكملاتها.

ووفقا لقائمة الأثرياء في صحيفة صنداي تايمز فإن ثروة كلفين تبلغ 522 مليون جنيه استرليني.