الجيش اللبناني: الوضع على الحدود الجنوبية هادئ ومستقر

الثلاثاء, 4 كانون الأول 2018 الساعة 15:06 | سياسة, عربي

الجيش اللبناني: الوضع على الحدود الجنوبية هادئ ومستقر

جهينة نيوز

صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه بيان جاء فيه على ضوء إعلان العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم اطلاق عملية" درع الشمال" المتعلقة بانفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكّد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة.

كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب، وتشير هذه القيادة إلى أن الجيش على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا