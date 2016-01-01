تغريم عائلة أمريكية بــ 3000 دولار.. والسبب؟

جهينة نيوز

فرضت بلدية نيوجرسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، على إحدى الأسر، دفع 3 آلاف دولار عن كل ليلة تعلق فيها أضواء الزينة على المنزل بمناسبة عيد الميلاد.

ودأبت أسرة توماس- كريس أبروزي، على تزيين منزلها في نيو جيرسي، في أعياد الميلاد، بأضواء الزينة الملونة منذ 15 عامًا.

وشكل تزايد عدد الزائرين الراغبين برؤية زينة المنزل من الخارج كل عام، إزعاجًا لكلّ من السلطات المحلية والجيران وتسبب باختناقات مرورية في المنطقة

وتقدَّم الجيران بشكاوى جرّاء تزايد الاختناقات المرورية وأزمة مواقف السيارات في المنطقة؛ ما دفع السلطات المحلية إلى فرض غرامة على الأسرة.

ونتيجة ذلك فرضت السلطات المحلية على الأسرة دفع غرامة قدرها ألفا دولار لصالح رجال الشرطة عن كل ليلة، وألف دولار لصالح البلدية كأجور نظافة.

من جهتها، اعتبرت الأسرة أن تزيينها المنزل بمناسبة عيد الميلاد، حق يكفله الدستور الأمريكي. وأضافت الأسرة للصحافة المحلية، أنها ستضطر لدفع الغرامات المفروضة وستقبل جمع المساعدات العامة