ستة خواتم من ألماس ليطلب يد حبيبته

جهينة نيوز

قررّ الأميركي دينيس براون الثاني أن يطلب يدّ حبيبته اتارا دالاس بطريقة فريدة تاركاً لها الحرية ليس فقط في اختياره ليكون زوجها بل اختيار خاتم الخطوبة بنفسها أيضاً.

فبدلاً من أن يقدّم لها الخاتم الماسي ويسألها السؤال الشهير” هل تقبلين الزواج بي؟”، احضر بروان ستة خواتم خطوبة بأشكال وأحجام مختلفة لعروسه المستقبلية حتّى تختار من بينها.

ولم يتوقف عارض الأزياء والرياضي المحترف السابق عند هذا الحد، بل عمل براون على استئجار منظّم حفلات، مصور، منسقّ زهور وحتّى مصمم للستائر، كي يضمن تميّز هذا اليوم السعيد.

ووفقاً للصور التي نشرها الخطيب على انستغرام، ظهرت ملامح الصدمة على وجه حبيبته فور تقدّمه منها قبل أن توافق على الزواج منه ومن ثمّ اختارت خاتم الخطوبة الذي أحبته الأكثر من بين الستّة.