استقالة جماعية في قناة "قطر اليوم" لهذه الاسباب؟

جهينة نيوز

قدمت مجموعة من الصحفيين العاملين في "قناة قطر" من ضمنهم مديرها علي صالح الخلف استقالاتهم بسبب ما اعتبروه "تجاوزات وعدم احترام، من قبل أطراف ليست لها دراية بالعمل الإعلامي".

وأكد علي الخلف أن "قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له".

وقال إن "محاولاتهم باءت بالفشل رغم التضحيات التي قدموها من أجل أن تستمر القناة".

وأعرب فريق "قناة قطر" عن استيائه من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لها بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، حسب تعبيرهم.

واتهموا المستشار القانوني في القناة بالتشويش على فريق العمل بالتهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباكهم وتعطيل التزاماتهم.

وأفادت صحيفة "الشرق" القطرية التي حصلت على نسخ من مطالب الاستقالة الجماعية، بأنه لم يتم البت بعد في قبول استقالاتهم من عدمها.

المصدر: صحيفة الشرق القطرية