ماجدة الرومي تحيي عيد الميلاد في منزلها

جهينة نيوز

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد الميلاد، وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء من مصر وبيروت في منزلها.

ونشرت ماجدة صورة عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بمجموعة من الأهل والأصدقاء احتفالًا بالأعياد، وعلقت عليها: "حول شجرة عيد الميلاد تحلو الصورة مع أحباب من مصر أم الدنيا، وأهلي من بيروت ست الدنيا".

وأضافت، "نورتونا رئيس جامعة بيروت العربية، الدكتور عمرو العدوي وزوجته الدكتورة ابتهال، وسعادة النائب عمار حوري وزوجته السيدة زينب، والدكتورة ميسا النيال، والدكتور جمال مجاهد"

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي أحيت مؤخرًا حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي.