أسلحة وذخيرة من مخلفات الارهابيين في مزارع درعا البلد

جهينة نيوز

واصلت الجهات المختصة تمشيط المناطق المطهرة من الإرهاب في درعا وعثرت على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين بينها إسرائيلي وأميركي الصنع في مزارع منطقة درعا البلد.

وذكرت وكالة سانا أنه خلال تمشيط مزارع منطقة درعا البلد عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتنوعة بعضها أميركي وإسرائيلي الصنع إضافة إلى طائرة مسيرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وبينت أنه من بين الأسلحة المضبوطة صواريخ تاو وقناصات وعدد كبير من البنادق الحربية وقذائف المدفعية والهاون مع حشواتها وقواذف آر بي جي ورشاشات متوسطة.

وتواصل عناصر الهندسة في الجهات المختصة عمليات تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها في الأحياء التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب وغيرها من المناطق لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لاستكمال تأمين تلك المناطق لعودة جميع سكانها إلى منازلهم.

وضبطت الجهات المختصة في الأول من الشهر الجاري 100 ألف طلقة بنادق حربية ورشاشات وأسلحة أميركية الصنع داخل أوكار من مخلفات الإرهابيين وصواريخ تاو المضادة للدروع إضافة إلى تجهيزات خاصة بإرهابيي ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء”.