عارضة ازياء متهمة بعملية تهريب بـ مليون دولار

جهينة نيوز

قبض على عارضة الازياء التشيكية تريزا هالوسكوفا وبحوزتها 9 كيلو غرامات من الهيرويين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار موضوعة داخل تماثيل صغيرة في حقيبتها في مطار لاهور قبل سفرها علي متن احدى الطائرات التي كانت متوجهة إلى ايرلندا.

وافادت صحيفة “ذا صن” البريطانية ، ان تريزا دخلت بكت كثيرا، بعدما تم تأجيل جلسة محاكمتها مرة أخرى، وقالت إنها زارت باكستان من أجل المشاركة في عروض الأزياء، كما انها لا تعرف طريقة وصول الهيروين إلى حقيبتها، مشيرة الى ان التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.

وفي حال ثبتت عليها التهمة، سيتم سجنها مدة 10 سنوات في باكستان، وقالت السلطات الباكستانية، ان تريزا، التقت رجلا في مدينة مانشستر البريطانية، طلب منها الذهاب إلى باكستان من أجل القيام بحملة دعائية لعلامة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير، وتابعت أن تيريزا هالسكوفا وصلت إلى باكستان وأمضت عدة أيام، حصلت خلالها على المخدرات بهدف تهريبها.