ياسمين صبري تعود من جديد بعد اختفائها من اسبوع

جهينة نيوز

شغلت الممثلة المصرية ياسمين صبري روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إقفالها منذ أسبوع جميع حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي واختفائها، إذ ربط البعض سبب ذلك بالاخبار التي انتشرت عن زواجها من شخصية عربية نافذة.

صبري، وبعد مرور أسبوع على اختفائها، انتشر مقطع فيديو لها وهي في كوريا الجنوبية، حيث زارت شركة متخصصة في العدسات اللاصقة تمهيداً لإطلاق مجموعة عدسات تحمل اسمها.

يذكر أنّ الظهور الأخير لصبري كان في مهرحان الجونة السينمائي، فيما غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي وأثار غيابها الكثير من علامات الاستفهام.