مسؤول قطري: "الفيفا" لن يفرض علينا إقامة المونديال بـ48 منتخبا

جهينة نيوز

كشف ناصر الخاطر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، أن أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 تسير وفق الجدول الزمني لتسليم كل المنشآت قبل موعد المونديال بوقت كاف.

وقال الخاطر خلال لقاء ببرنامج "رياضة" على تلفزيون قطر، حول الجدل عن إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم قطر 2022 إلى 48 منتخبا، قال إن التخطيط والدراسات في الوقت الحالي تقوم على 32 منتخبا، منوها بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بدأ بدراسة جدوى زيادة عدد المنتخبات، كما أنه لا توجد آليه معينة لدى الاتحاد الدولي حتى الآن لإقامة البطولة بـ48 منتخبا. وأكد الخاطر أن "الفيفا" لن يفرض على قطر شيئا بخصوص زيادة المنتخبات.

وأشار الخاطر خلال اللقاء إلى أن كل الملاعب وساحات التدريب الخاصة بالمونديال ستكون جاهزة عام 2020.

وعن انتقادات المنظمات العمالية، قال الخاطر إن كثيرا من المنظمات الحقوقية، أصبحت أكبر الداعمين للدولة في الوقت الحالي، كما استفادت هذه المنظمات من التشريعات القطرية على مستوى حقوق العمال، وخاصة تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث أصبحت دولة قطر الآن رائدة في حقوق العمال بوقت قياسي.

المصدر: بوابة الشرق القطرية