القضاء على مجموعة إرهابية حاولت التسلل من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف حماة

جهينة نيوز

أحبطت وحدة من الجيش محاولة مجموعة إرهابية التسلل عبر سيارة رباعية الدفع من ريف إدلب الجنوبي باتجاه أحد المواقع العسكرية بريف حماة الشمالي.

ورصدت وحدة من الجيش سيارة دفع رباعي تقل مجموعة من الإرهابيين من ريف إدلب الجنوبي حاولت التسلل عبر الطريق الواصل بين بلدة الهبيط جنوب غرب إدلب بحوالي 77 كم باتجاه قرية الجيسات بريف حماة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن تدميرها ومقتل من فيها من إرهابيين.

وأحبطت وحدات الجيش منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب العشرات من محاولات تسلل المجموعات الإرهابية من ريفي إدلب وحماة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.