أعلى قيادي في البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط قضى "منتحرا"

الثلاثاء, 4 كانون الأول 2018 الساعة 10:21 | سياسة, عالمي

أعلى قيادي في البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط قضى

جهينة نيوز

تم الإعلان عن سبب وفاة الأميرال الأمريكي جون ستيرني.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي إن الأميرال الأعلى في القوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط قضى انتحارا.

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية العثور على الأميرال جون سكوت ستيرني ميتا في مقر إقامته بمملكة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول.

وبدأت مباحث القوات البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية التحقيق.

ويشار إلى أن التحقيق لم يتناول منذ البداية احتمال الوفاة العنيفة.

وقال آدم ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأمريكية، إن خدمة التحقيقات الجنائية البحرية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.


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