اصدار تعليمات ومواعيد التسجيل لامتحانات الشـهادات العامة بكل فروعهـا

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية أمس تعليمات ومواعيد التسجيل لامتحانات كل الشهادات العامة دورة 2019 ويبدأ التسجيل لامتحانات الدورة الاولى للشهادات العامة اعتباراً من يوم الاحد 16-12- 2018 للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة.

وبينت الوزارة أن تسجيل الطلاب النظاميين ينتهي يوم الخميس31-1-2019 بينما ينتهي تسجيل طلاب الدراسة الحرة يوم الخميس 7-2-2019 ويستأنف التسجيل لطلاب الدراسة الحرة الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل في الفترة الأولى اعتباراً من يوم الأحد 28-4-2019 ويستمر لغاية يوم الخميس 9-5-2019.‏

وحددت الوزارة الشروط الخاصة بالتسجيل لشهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وشهادة الثانوية العامة بفروعها وبينت في إعلانها الأوراق المطلوبة للتسجيل وتعليمات التسجيل للامتحانات العامة بصفة دراسة حرة لحاملي الوثائق غير السورية.‏

ودعت الوزارة مديريات التربية في المحافظات إلى تشكيل لجان من موظفي الامتحانات والتعليم الأساسي والثانوي لزيارة المدارس الخاصة لدراسة أضابير طلاب صفوف شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بهدف التأكد من صحة التسلسل الدراسي للمسجلين للامتحان وتحقيقهم شروط القبول في المرحلة التي ينتسبون إليها على أن ترفع هذه اللجان قوائم بأسماء الطلاب الذين استكملوا شروط التسجيل إلى دائرة الامتحانات لتكون أساساً لقبولهم النهائي فيما لا يقبل أي طالب لم يرد اسمه في هذه القوائم.‏

وفوّضت الوزارة مديري التربية بالبت في طلبات إلغاء التسجيل للامتحان أو تغيير فرع الشهادة مشيرة إلى ضرورة مراعاة الطلاب المعوقين عند توزيع الطلاب على مراكز الامتحان.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت