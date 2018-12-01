مادورو في طريقه إلى روسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء أنه متجه إلى روسيا في زيارة عمل حيث سيعقد مباحثات "هامة جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة على موقع "تويتر": "في الوقت الحالي نطير إلى روسيا الاتحادية لدعم وتعزيز علاقتنا الدبلوماسية والصداقة بين الدول الشقيقة".

وأضاف مادورو أنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي، قائلا: "غدا سيكون لدينا اجتماع مكثف ومهم للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين".

والجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن يوم 20 سبتمبر/أيلول أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مختلف القضايا التي تهمُّ البلدين، مؤكداً عزم بلاده على شراءِ ما لا يقل عن 12 مقاتلة روسية من نوع "سوخوي"، ومؤكداً بأنه سيتحدث إلى الرئيس بوتين، حول تصدير هذه الطائرات إلى فنزويلا، وذلك بعد أن تحطمت طائرةٌ تابعة للقوات الجوية الفنزويلية، من طراز "سو-30" روسية الصنع، منتصف الشهر الحالي، على الحدود مع كولومبيا، ولقي طياريها حتفهما.