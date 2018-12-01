جيش العدو يطلق عملية "الدرع الشمالي" لمكافحة أنفاق "حزب الله"!

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها وهي تقع شمالا وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

وأفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية نقلا عن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال يوناتان كونريكوس، وجود "أكثر من نفق مماثل" مشيرا إلى أنه لم يتم بدء استخدامها بعد إلا أنها تشكل تهديدا على الإسرائيليين.

وقال كونريكوس: "نعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" في الجيش الإسرائيلي التي سيكون هدفها العسكري الكشف عن أنفاق عسكرية حفرها "حزب الله" اللبناني والتي تهدد أمن إسرائيل وبالتالي يجب القضاء عليها".

وختم قائلا: "اليوم حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل وأمنها ونحن يجب أن نتصرف في الوقت المناسب".