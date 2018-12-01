الفنان نادر الآتات يصف الشعب السوري "بالصديق والحبيب"

جهينة-عبدالهادي الدعاس:

أحيى الفنان اللبناني "نادر الآتات" حفلاً في أحد مطاعم دمشق، قدم من خلاله باقة من أجمل أغانيه (متل الشاطر، نادر، بترقص عيوني، قلبي ع اليمين، وغيرها)، وسط تفاعل الحضور والمعجبين.

وفي تصريح خاص لـ "جهينة نيوز"، أعرب الآتات عن سعادته بالتواجد في سورية وبملاقاة الشعب السوري الذي وصفه "بالأخ والحبيب والصديق"، مؤكدا على وحدة الشعبين السوري واللبناني وما يجمعهم من جغرافيا تحمل البلدين على المحبة والسلام.

ولفت الآتات، بأنه بصدد إطلاق أغنية كلاسيكية لجمهوره بعد رأس السنة، للشاعر علي المولى وصلاح الكردي، وانه سيتم تصويرها مع المخرج سعيد الماروق.

يذكر أن نادر الآتات، ولد في منطقة البقاع وبدأ حياته الفنية من خلال برنامج سوبر ستار في دورته الثانية، وكان يبلغ من العمر 16 عاما، وقدم أول أغنية له حملت عنوان "أني وفيت"، من كلمات منير بو عساف وألحان وسيم بستاني حيث حققت نجاحاً كبيراً، ثم قدّم بعد ذلك أغنية "تمنيت" من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس، "عملها ومهلا" كلمات حسين إسماعيل وألحان وسام الأمير، وحصل على لقب "أفضل نجم شاب" من خلال تصويت الجمهور، عبر إحدى الإذاعات اللبنانية.