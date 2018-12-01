أبراج يوم الثلاثاء 2018/12/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٤:غيور، لطيف، قنوع، تبالغ في حماية نفسك لا تتقبل نقد، شهم، كريم ،طموح، وطيب القلب لكن تنساق عشوائيا وراء رغباتك،متهور، تنتهي من فترة متعبة عانيت منها توقع على شراكة مهنية في الأشهر قادمة مسائل مالية تغير إيجابي قضايا سفر أو انتقال لمكان جديد أو أرض غريبة، سنة مميزة للجميع.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تتصالح مع نفسك ومع الآخرين، تدخل تعديل على أموالك المشتركة وتحصل على أرباح معاملات وفواتير تملك القدرة على تفاوض بليونة وهدوء للبعض مرافقة مريض.

برج الثور: تطرأ تغيرات مع شركاء عاطفة أو عمل تسبب لك توتر ومتاعب، مزاجك متعكر انتبه من تعريض علاقاتك للخطر ومواجهة خلافات، لا تنتقد أو توجه ملاحظات لأحد وانتبه من مخالفة قانونية ولا تسمح للأمور أن تتأزم.

برج الجوزاء: تهتم في شؤون متنوعة والتزامات طارئة عندك تنقل أكثر من مرة لذلك نصيحة ابدأ عملك باكرا حتى تحقق النجاح المطلوب، اهتم بوضعك الصحي ولا تهمل الأمور البسيطة،أنت بحاجة إلى فترة استراحة، الحظ إلى جانبك ولا تتردد بطلب مساعدة.

برج السرطان: تبدأ بمشروع جديد ومستعد لأخذ مبادرة وتعديل بعض الأمور، تسمع جواب وتفرح لانطلاقة، فرصة للمصالحة وترتيب أمور على الصعيد الشخصي أو تحسين علاقاتك والوقوف الى جانب الاولاد، للبعض ممارسة هوايات، للبعض ادخال تعديل على ديكور البيت والشكل الخارجي.

برج الأسد: تعزز ثقتك بنفسك، تغير على صعيد العائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي وتأخير نتائج.

برج العذراء: اتصالات ولقاءات مقابلات زيارة أخوة واخوات تشارك في ندوة أو مؤتمر كلامك مهم وصوتك مسموع لا تتهرب من مسؤوليات تصليح أعطال اجهزة الكترونية.

برج الميزان: تبحث في امور مالية ، تحصل على عرض جديد، لديك رغبة بتحسين مظهرك الخارجي، أفكارك واضحة ويسهل عليك تدبير الامور، تحصل على ربح أو هدايا أو استرداد دين، رؤيتك الصائبة تلتقط اشارات جديدة مفاوضات بدون حسم.

برج العقرب: القمر ببرجك، بداية جديدة تغيرات وانفراجات، حماسك مرتفع وخطواتك جريئة تدفع بمصالحك تفتح صفحة جديدة الحظ والطاقة والنشاط الك.

برج القوس: انت وسط عاصفة، لا تجازف وتقوم بأعمال بطولية،حافظ على صداقاتك من أصحاب النوايا المشبوهة، تشعر بالارهاق بالتعب وكثرة الأعباء حافظ على هدوئك.

برج الجدي: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوط مهمة تشعر إنك يجب أن تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل، انفراجات ودعوات وصداقات ولقاءات وهو والتعارف ادعم موقعك.

برج الدلو: مناعتك ضعيفة، مسؤوليات ومواجهة لا تسجل موقف وتنفعل، مواعيدك كثيرة والوقت ضيق للقيام بكل المهام انتبه على سمعتك واستقرارك المهني للبعض نزول إلى الأسواق وتعامل مع غرباء.

برج الحوت: معنوياتك عالية و الفرص كبيرة للنجاح، تفكر بسفر او تروج لعمل، حضورك لافت يسهل النقاش وايجاد حلول وتبرير المواقف، تطرح الافكار، ما من شيء يقف حاجز في طريقك.