ترامب يعتزم بحث وقف سباق التسلح "الخارج عن السيطرة" مع نظيريه الروسي والصيني

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته بأن تنطلق في المستقبل محادثات مشتركة بينه و نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جينغ بين، لوقف سباق التسلح بين الدول الـثلاث.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إنني على يقين بأننا سنبدأ في لحظة ما، أي الرئيس شي مع الرئيس الروسي بوتين وأنا، بحث وقف سباق التسلح الواسع وغير المسيطر عليه حقا".

وأضاف الرئيس الأمريكي في هذا السياق: "الولايات المتحدة أنفقت في هذا العام 716 مليار دولار. جنون!".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أجرى ترامب خلال أعمال قمة "G20" في بوينس آيرس لقاء مع نظيره الصيني توصلا خلاله إلى اتفاقات حول "هدنة في الحرب التجارية"، فيما ألغى ترامب محادثاته المرتقبة مع بوتين على خلفية الأزمة في مضيق كيرتش بين روسيا وأوكرانيا.

ويتهم ترامب كلا من روسيا والصين بزيادة ترسانتهما من الأسلحة وجر الولايات المتحدة إلى سباق تسلح، وتعهد بأن تعزز بلاده قدراتها النووية كي" تعيدهما إلى رشدهما"، فيما هدد يوم 20 أكتوبر بالانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع موسكو، التي اتهمها بانتهاك هذا الاتفاق، وهذا ما تنفيه الأخيرة بشكل قاطع محملة واشنطن المسؤولية عن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة "التي تهدد الأمن العالمي".

وأشار ترامب في الوقت ذاته إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد لكن ليس فقط مع روسيا وإنما كذلك مع الصين.

RT