اتفاق لتبادل الأسرى بين اليمن و السعودية

جهينة نيوز:

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى ، أن مكتب المبعوث الأممي ابلغوا اللجنة أن مندوب تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن وقع على الاتفاق المبرم بيننا وبينهم على ملف الأسرى.

وأشار المرتضى إلى أن هذا الاتفاق المبرم برعاية الأمم المتحدة وقعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عليه منتصف نوفمبر المنصرم .

وأضاف " اليوم إستكملنا إجراءات التوقيع وإستلمنا نسخة من الإتفاق الموقع ، وستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وعبر عن أمله أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الإتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل.

سبأ