روسيا تكشف عن موعد إرسال رائد الفضاء الإماراتي إلى الفضاء

جهينة نيوز:

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الاثنين، أن ممثل الإمارات العربية المتحدة سيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.

وقال روغوزين في مؤتمر صحفي بعد التحام سفينة الفضاء "سويوز ام اس — 11 "، مع محطة الفضاء الدولية: "نحن على اتصال تام بزملائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد دعمونا بنشاط خلال كل هذه الفترة، وأعربوا عن تضامنهم مع العمل الذي قامت به "روس كوسموس"، لاستعادة عمل المحطة الفضائية الدولية".

وهم على علم بالخطوات، التي ينبغي اتخاذها في المستقبل القريب، ونحن سننفذ اتفاقات الشراكة بيننا، وسيكون ممثل هذا البلد على المحطة، آمل أن يحدث ذلك في عام 2019".

هذا وانطلقت، اليوم الاثنين، مركبة "سويوز ام اس-11" بواسطة الصاروخ الناقل "سويوز — اف غي"، وعلى متنها رواد الفضاء، الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي دافيد سين جاك، والأمريكية آن شارلوت ماكلين، وانفصلت المرحلة الأولى للصاروخ الحامل بنجاح. ومن المخطط أن يقضي رواد الفضاء في المدار 194 يوما.