بلاغ من الأمن الأردني: سيعاقب من يحمل هذه اللعبة

جهينة نيوز:

من الآن فصاعدا، كل فرد في الأمن الأردني يتحمل مسؤولية قانونية وسيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقه في حال قام بتحميل تطبيق لعبة "بابجي" PUBG القتالية الشهيرة.

ذكرت مديرية الأمن الأردني أن اللعبة المذكورة صارت منتشرة بين مرتبات الأمن العام بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، مؤكدة على أن لهذه اللعبة أضرار، بينها المساهمة في تنمية العنف، والسيطرة على نفسية اللاعبين وإدخالهم في حالة من التشويق والإدمان والرغبة القيام بأعمال القتل والتدمير، عدا عن دعمها في جوهرها لتشكيل عصابات والتواصل بين أفرادها صوتا وصورة. بحسب ما ذكرته في كتاب لها عممته على من يهمه الأمر.

وذكر موقع "العربي الجديد" أن عدة مديريات في الأردن بينها مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، طالبت بحجب اللعبة بسبب انشغال الأطفال طلاب المدارس باللعب بها، مشيرة إلى أن ذلك يحدث أيضا خلال الحصص الدراسية.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، المهندس غازي الجبور، إن حجب اللعبة يدخل في دائرة تضييق الحريات، والهيئة لا تعتمد على هذه الحلول، التي قد تعطي نتائج سلبية، فتصبح اللعبة مرغوبة أكثر بعد حجبها.

واستدرك قائلا: إلا أن الهيئة ستصدر تعميما خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتحذير الأردنيين، من تحميل اللعبة وممارستها.

يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقاما قياسية، إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.