الإكسبرس السوري مستمر, و سفينة إنزال كبرى الى طرطوس

جهينة نيوز:

أفادت مواقع و صفحات تركية متخصصة بمراقبة مضيق البوسفور بأن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "أورسك" عبرت، اليوم الاثنين، مضيقي البوسفور والدردنيل لتدخل مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المواقع إلى أن السفينة الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، تتوجه إلى ميناء مدينة طرطوس السورية، مقر مركز الإمداد المادي والتقني للقوات البحرية الروسية.

وأوردت المصادر ذاتها أن "أورسك" تحمل على متنها شحنات ثقيلة، نظرا لدرجة غوص جسمها، مشيرة إلى أن هذه المهمة العاشرة إلى سوريا للسفينة منذ بداية العام.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عادت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نيقولاي فيلتشينكوف" إلى البحر الأسود بعد إتمام مهمتها في سوريا.

وبحسب وسائل إعلام دولية، تشارك سفن الإنزال الكبيرة وسفن مساعدة تابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة من قبل هذه الأخيرة، في عملية نقل شحنات ما يسمى بـ الإكسبرس السوري و ذلك لتشكيل الطيران الروسي المتموضع بقاعدة "حميميم" , ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس، وكذلك شحنات أسلحة و ذخائر للجيش اللعربي السوري.