ستولتنبرغ: الخروج من أفغانستان سيكلفنا أكثر من البقاء هناك

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على “أهمية مواصلة مهمة الحلف في أفغانستان”، محذراً من أن الخروج من هذه الدولة “سيكلف أكثر من البقاء هناك”.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي “من المهم للناتو أن تبقي مهمتها في افغانستان لأنها تعتبر منصة لمحاربة الارهاب الذي يجب ان يسيطر عليه قبل تمدده الينا، اذا خرج الناتو من كابول سيرجع تمدد طالبان والقاعدة فوجودنا يؤمن المن والاستقرار ليس فقط لافغانستان ولكن لنا ايضا”. وتابع “لهذا فإن خروج الناتو من افغانستان سيكلفنا اكثر من البقاء هناك”.