الحرس الثوري: هيمنة اميركا على المنطقة قد انتهت

جهينة نيوز:

قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حسين سلامي ان القوة السياسية لاميركا وهيمنتها على المنطقة قد انتهت بفضل الثورة الاسلامية.

واشار سلامي، في كلمته بالملتقى الثاني لكوادر التعبئة (بسيج) في جامعة الامام الصادق بطهران، الى الممارسات الارهابية الاميركية وتأسيس داعش في المنطقة، موضحا ان مخططاتهم للاضرار بالمقاومة في المنطقة على يد المجموعات الارهابية نجمت عن تبلور قوى شعبية هائلة في سوريا والعراق واليمن والتي اثارت الرعب لدى الكيان الصهيوني.

ولفت الى ان الاميركيين انفقوا اكثر من 7 تريليونات دولار لتشكيل داعش الا ان الانتصار كان من نصيب الثورة الاسلامية والمقاومة.

واعتبر ان ايران الاسلامية صمدت في مواجهة جميع مؤامرات اعداء الثورة الاسلامية من قبيل الاغتيالات والحظر والتهديدات الاميركية وافشلتها.

ونوه الى ان الاميركيين يدركون ان جميع القوى التي اكتسبت الشجاعة لمجابهتم ومعارضة سياساتهم تعود الى الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة.