إقرار الموازنة العامة و ضمنها إعتمادات إحتياطية لمناطق ستحرر من الارهاب

جهينة نيوز:

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره2782 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة.

وفي تصريح صحفي أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك اعتمادات احتياطية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019 تقدر بأكثر من 443 مليار ليرة سورية لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها منوها بالدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة بـ 811 مليار ليرة سورية لدعم صندوقي دعم الانتاج الزراعي والوطني للمعونة الاجتماعية والمشتقات النفطية والدقيق التمويني وتم رصد اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام القادم.

وكان مجلس الشعب بدأ في السابع من الشهر الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.