احباط محاولة ارهابيين التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في ناحية صوران بريف حماة

جهينة نيوز

أحبط الجيش محاولة مجموعة إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية عاملة في ناحية صوران بريف حماة الشمالي في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

ورصدت وحدة من الجيش السوري تحركات إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة مورك قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب وذلك بغية شن اعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في تل بزام ومحيطه شمال بلدة صوران.

وتم التعامل مع محاولة التسلل برمايات مدفعية أدت إلى إيقاع خسائر مؤكدة في صفوف الإرهابيين ما أجبر من تبقى منهم على الفرار باتجاه بلدة مورك.

وتنتشر في عدد من القرى والبلدات والمدن على جانبي الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمات تكفيرية منها “كتائب العزة” و”الحزب التركستاني” وغيرها المنضوية تحت راية “جبهة النصرة” التكفيرية وتعمل جاهدة لإفشال اتفاق المنطقة منزوعة السلاح عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والمدنيين.