حريق في مخيّم للاجئين السوريين يودي بحياة رجل وطفل

جهينة نيوز

توفي لاجئان سوريان أحدهما طفل فجر اليوم الإثنين بسبب حريق نشبّ في مخيمهم في بلدة اليمونة في البقاع شرق لبنان.

وقال نائب رئيس بلدية ايمونة حسين شريف إن الحريق الذي اندلع فجراً أسفر عن "احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات". وأضاف أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن، و"يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفأة موقَدة ليلاً أو قد يكون احتكاكاً كهربائياً"، موضحاً أن "انفجار برميل مازوت في إحدى الخيم كان سبب انتشار الحريق أكثر".

وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان كما أرسلت الأمم المتحدة فريقاً إلى المخيم، وفق شريف.

وروى أحد النازحين أنه "عند الساعة الثالثة فجراً، سمعنا صراخاً وإذا بنا نرى النيران ونحن غير قادرين على إطفائها".

وتولت فرق إطفاء الدفاع المدني "إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان".