لا ترتكب هذ الخطأ عند شحن هاتفك

الإثنين, 3 كانون الأول 2018 الساعة 14:26 | تكنولوجيا, علوم أخرى

لا ترتكب هذ الخطأ عند شحن هاتفك

جهينة نيوز

الكثير من المستخدمين يرتكبون خطأ جسيما في كل مرة يقومون بشحن هواتفهم ما يؤدي إلى اتلاف الشاحن في كل مرة.

وقالت كيلي ويلكرسون، الخبيرة في مجال التكنولوجيا، إن مستخدمي الهواتف المحمولة وخاصة هواتف آيفون، لديهم عادة سيئة عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يجذبون طرف الكابل من نهاية السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب.

واضافت ويلكرسون أن ارتكاب هذا الخطأ بشكل متكرر يؤدي إلى تلف الشاحن بسرعة، إذ يؤدي إلى فصل التيار الكهربي السائر في السلك أو حدوث خلل في التوصيل.

في سياق آخر، كشفت شركة "آبل"، الأربعاء الماضي، عن أكثر هواتفها "آيفون" مبيعا خلال 2018.


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