جهينة نيوز

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الفرنسيين يؤيدون حركة (السترات الصفراء) التي قادت الاحتجاجات الواسعة فى فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته خدمة هاريس انتراكتيف ونشرته قناة (ار تي ال) التلفزيونية الفرنسية أن 72 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الحركة التي تحتج على ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات في فرنسا.

ويقول علماء الاجتماع: إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن دعم الفرنسيين للحركة لا يزال عاليا وان المجتمع الفرنسي “يفهمها ويؤيدها” رغم أنه يعارض العنف.

وأصيب 133 شخصا واعتقل 412 آخرون خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس الأول والتي واجهتها الشرطة الفرنسية بالقمع وإطلاق الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 75 ألف شخص شاركوا في التظاهرات المناهضة لسياسات ماكرون وإجراءاته الأخيرة بما فيها زيادة الضرائب واسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان المحتجون بالعاصمة الفرنسية رفعوا شعارات مناهضة لماكرون تطالبه بالاستقالة من منصبه وبثت وسائل إعلام فرنسية بينها قناة (لاشين انفو) مقاطع فيديو هتف فيها المحتجون بعبارة “ارحل.. ارحل” أثناء وصوله برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة كليبر لتفقد قوات أمنه التي قمعت المحتجين.