تركيا تطالب جورجيا بـ مليون يورو لإعادة طائرة حملت لها مساعدات

جهينة نيوز

نشرت صحف تركية صورًا لطائرة جورجية تربض في مدرج أحد المطارات بتركيا منذ 7 سنوات بعد تعطلها ولكن لم تهتم بها شركتها أو حتى تطلب إعادتها لها.

وأوضحت الصحف التركية أنه في حالة طلب شركة "سكاي جورجيان إيرلاينز" المالكة لها إعادته لجورجيا سيكون عليها دفع مبلغ سنوي يصل إلى 155 ألف يورو مقابل وجودها على الأراضي التركية، بالإضافة إلى 2.5 يورو عن كل طن للطائرة التي يبلغ وزنها 170 طن، مما يعني تسديد مبلغ 425 يورو يوميًا، الأمر الذي سيكلف الشركة نحو مليون يورو لإعادتها.

يُذكر أن الطائرة الجورجية قد هبطت في شهر تشرين الاول 2011 بمطار أرضروم التركي؛ حيث كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركيا التي كانت تعيش على وقع زلزال حينها.