الشرطة الأمريكية تبحث عن شاب أضاع خاتم خطوبته

جهينة نيوز

ألقى شاب أمريكي بطريق الخطأ خاتم خطوبته في شبكة الصرف الصحي عندما تقدم لطلب الزواج من حبيبته وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عنه

وكتبت إدارة شرطة نيويورك عبر صفحتها على "تويتر": "قام شاب بالتقدم للزواج من فتاته في ساحة التايمز، وعندما قالت نعم. كان سعيدا للغاية لدرجة أنه أسقط الخاتم في شبكة الصرف الصحي".

وأضافوا أنهم عثروا على الخاتم، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من إعادته إلى "الخطيبين السعيدين".

وانهالت التعليقات من قبل مستخدمي الإنترنت حيث كتب أحدهم ممازحا: الآن في كل من مشاجراتهم ستذكر الفتاة حادثة إسقاط خاتم الزواج في شبكة الصرف الصحي.

وكتبت رايتشل تانيا: "هذه القصة مضحكة وحزينة في نفس الوقت، سيكون هناك شيء ممتع لإخبار أحفادهم"